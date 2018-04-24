Ким Кардашьян поддержала бархатную революцию в Армении

Ким Кардашьян

37-летняя Ким Кардашьян своим армянским происхождением гордится. В 2015 году она вместе с членами семьи даже прилетала Армению, чтобы поближе познакомиться с бытом и культурой страны и почтить память жертв геноцида, а также посетить дом предков в городе Гюмри.

Последние события, происходящие в Армении, не остались без внимания телезвезды. После того как премьер-министр страны Серж Саргсян, руководивший государством в течение десяти лет, подал в отставку, на улицы Еревана вышли тысячи счастливых армян, которые не скрывали своей радости, пели, танцевали и поздравляли друг друга (армяне давно выражали недовольство правлением Саргсяна, а в середине апреля в стране начались многочисленные митинги против действующей власти). Последние события на родине телезвезды так сильно ее взволновали, что она прокомментировала их в своем Instagram-аккаунте.

Видеть, как армяне объединяются в мирные протесты, чтобы добиться перемен, очень вдохновляет. Это исторический день для Армении. Я опубликовала эту фотографию, потому что эта женщина тронула мое сердце, и для меня она представляет сердце всех сильных армян!

— написала телезвезда и опубликовала снимок, сделанный в Армении во время ее визита трехлетней давности.

Ким, спасибо тебе за эту публикацию. Мы любим тебя!

— поддержали ее подписчики. А некоторые даже позвали ее в гости в Армению.

Ким, прилетай к нам! Вместе мы отметим нашу общую победу,

— прокомментировали они.

Пока, правда, с визитом на родину звезда не торопится и предпочитает отдыхать в более экзотических странах.