Ким Кардашьян показала редкое семейное фото с Канье Уэстом и тремя детьми

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

37-летняя Ким Кардашьян давно не показывала в соцсети семейные портреты: последнее время на странице телезнаменитости в Instagram появлялись фотографии, посвященные отдыху с сестрой Кортни на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, а также рекламные снимки косметических новинок KKW Beauty.

А сегодня звезда реалити-шоу решила напомнить фолловерам о своих детях и показать их на одной фотографии. Ким поделилась кадром, на котором запечатлена с Канье Уэстом, четырехлетней Норт, двухлетним Сейнтом и трехмесячной Чикаго.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Возможно, снимок был сделан во время возращения Ким из отпуска. Ранее она делилась в соцсети фотографией Норт и своей племянницы Пенелопы на пляже. Вероятно, сестры отдыхали вместе с детьми и любимыми мужчинами. Кстати, и повод для этого был – 18 апреля Кортни исполнилось 39 лет.

Ким Кардашьян

Кортни и Ким Кардашьян

Норт Уэст и Пенелопа Дисик

Канье Уэст и Ким Кардашьян