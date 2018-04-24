Кремль скептически воспринял обещание США снять санкции с «Русала»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сдержанно отнестись к заявлению американского министерства финансов о том, что снятие санкций с российской компании «Русал» возможно, если от контроля над компанией откажется Олег Дерипаска.

Напомнив, что заявление минфина США не носило утвердительный характер, Песков отметил: «Никто же не говорил, что санкции будут сняты, если произойдет то-то и то-то. Поскольку много противоречивой информации идет из Вашингтона» (цитата по РБК).

Действия американской стороны сопоставимы с экономическим рейдерством, считает представитель Кремля, а допущения по возможному ослаблению или снятию санкций остаются гипотетическими: «Пока трудно судить, насколько состоятельны и последовательны в своем подходе наши американские визави. На фоне того, что из Вашингтона идет очень много провокативных действий и провокативных заявлений, я бы хотел быть сдержанным».

Между тем после публикации заявления минфина США о возможности снятия санкций с «Русала» котировки акций компании резко пошли в рост. За два дня капитализация «Русала» выросла на 122 млрд рублей.