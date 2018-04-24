Крейсеру «Адмирал Кузнецов» станет еще проще пугать Англию

Министерство обороны России заключило контракт с Объединенной судостроительной корпорацией на ремонт тяжёлого авианесущего крейсера (ТАКР) "Адмирал Кузнецов".

Формально, как изложено в сообщении РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, будут проведены массированные работы по восстановлению технической готовности крейсера. Котлы у него всё же требуют серьёзного ремонта. Но кроме этого, по словам бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирала Виктора Кравченко, корабль довольно существенно модернизируют. В частности, он получит новое ударное противокорабельное оружие, новые комплексы ПВО, новые посадочные устройства для самолётов. По мнению Кравченко, всё это позволит продлить срок службы корабля ещё на 10 лет.

Рассчитан ремонт на два года – уже в 2021-м крейсер должен вернуться в строй.

Заменят почти всё, полагают профессионалы

Что конкретно будут чинить и менять в этом плавучем городе длиной больше 300 метров, шириной 72 м и высотой 64 м, с "населением" под 2 тысячи человек?

Источник "Царьграда" в связанных с флотом кругах, предупредивший, что в приказы и техзадания не посвящён, но информированный достаточно хорошо, ответил на этот вопрос лаконично: "Всё".

На самом деле не совсем так, поправился он: "Корпус прежний остаётся, измерения, в основном, прежние".

В остальном логика работ заставит поменять почти всё, дал понять собеседник, снова оговорившись, что "ещё не всё заявлено, что там будет", и не очень понятно, какую концепцию ремонта специалисты избрали. Но поскольку "Кузя" – не просто авианосец, а авианесущий крейсер, то есть оружие ударное, - то можно быть уверенным, что чисто технических ремонт непременно дополнится модернизацией вооружения и увеличением технических и боевых возможностей корабля.

Весьма вероятно, отметил специалист, что на "Адмирале Кузнецове" будет заменено и авиакрыло, а также обеспечено базирование новых вертолётов. Как ожидают моряки, здесь будут размещать К-52К "Катран" вместо Ка-27 и Ка-29. Тем более что в сирийском походе эти новые ударные вертолёты прошли испытания. В боевых условиях были опробованы и новые палубные истребители МиГ-29К/КУБ, коими, надо полагать, и будут заменены нынешние Су-33.

Какое вооружение напрашивается

Здесь, понятное дело, речь идёт о нынешнем штатом вооружении "Кузнецова".

Во-первых, это 12 пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса П-700 "Гранит" – сверхзвуковые ракеты с дальностью полёта около 550 км просто напрашиваются на замену их "Ониксами", "Калибрами", а то и сразу гиперзвуковыми 3M22 "Циркон".

Зенитно-ракетный комплекс "Кинжал" (24 пусковые установки, боезапас 192 ракеты) может быть замещён комплексами С-300ФМ "Форт". Подустарел зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик", а очень хорошо проявил себя в Сирии "Панцирь-С", у которого есть морская модификация "Панцирь-М".

Словом, современный российский ОПК представляет армии и флоту очень широкие возможности по вооружению. Надо полагать, не оставят без новейших систем и старичка "Кузю". Тем более что после ремонта и модернизации он уже и не старичком будет.

Так что подымит ещё "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на траверзах Англии, чтобы видела старушка и запоминала: "Здесь я иду!"

https://tsargrad.tv/articles/kuzja-ushjol-na-remont-chtoby-vernutsja-v-luchshej-boevoj-forme_127549