Кто родился 24 апреля

Лев Владимирович Кузнецов (53 года), министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Занимал пост первого заместителя губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, возглавлял Комитет по управлению государственным имуществом администрации округа, был первым заместителем губернатора Красноярского края,

исполнял обязанности главы Норильска. Являлся советником губернатора Красноярского края по экономическим вопросам. В феврале 2010 года был наделен полномочиями губернатора Красноярского края. 12 мая 2014 года Лев Кузнецов назначен министром РФ по делам Северного Кавказа.

Александр Вячеславович Бугаев (38 лет), руководитель Федерального агентства по делам молодежи. В разные года руководил идеологическим отделом в московском региональном штабе Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России», возглавлял Молодежную палату при Московской городской думе, работал в Администрации Президента РФ. Занимал посты заместителя префекта Юго-Западного административного округа г. Москвы, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи. 20 марта 2017 года возглавил Федеральное агентство по делам молодежи.

Ирина Викторовна Чащина, российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России. В 12 лет стала членом сборной России по художественной гимнастике и заняла первое место на Спартакиаде стран СНГ.

Ирина Чащина — серебряный призер Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачете и в отдельных видах многоборья. Двукратная абсолютная чемпионка России. После завершения спортивной карьеры, в 2005 году, Ирина Чащина работала заместителем префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму, была вице-президентом Федерации художественной гимнастики России.

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