Lada XXL: фото новой модели Лада попали в сеть

В сети появились фотографии новой модели Lada XXL. Дизайн новинки «АвтоВАЗа» выполнен в фирменном Х-образном стиле, за разработкой которого стоит главный дизайнер компании Стив Маттин.

Несомненным является, что отечественный производитель АвтоВАЗ в последнее время усиленно развивается, отправляя на рынок все более привлекательные модели. Кроме того, он продолжает переделывать более ранние варианты моделей для соответствия духу времени.

Недавно в сеть попали фото рендера полноразмерного внедорожника Lada XXL, оснащенного тремя рядами сидений и сохранивший узнаваемый дизайн Lada Vesta.

Проект представил независимый автомобильный дизайнер Александр Шторм. Он не стал уточнять какие-либо технические характеристики модели.