Леди в белом: Мелания Трамп и Брижит Макрон появились в похожих образах на мероприятии в Белом доме

Вчера в Вашингтон прилетел самолет с высокопоставленными гостями на борту — президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит, которая вот уже второй день подряд демонстрирует на официальных встречах в рамках своего визита в США элегантные кутюрные луки.

Сегодня, к примеру, Брижит позировала перед многочисленными фотографами в total white: выбор первой леди Франции — платье А-силуэта и укороченный пиджак с броским декором, дополненные черными лакированными лодочками.

Сопровождали супругов Макрон на торжественной церемонии возле Белого дома, разумеется, Дональд и Мелания Трамп. И вот что интересно — последняя для своего выхода тоже выбрала total white. На ней был стильный костюм Michael Kors за 2 195 долларов и шляпа того же бренда.

Шляпа, кстати, Меланию подвела — в сети уже начали появляться мемы, высмеивающие образ Трамп. Пользователи интернета сравнивают первую леди США с Бейонсе, Джудом Лоу в роли Папы Римского и не только. Впрочем, многим все-таки понравился образ Мелании.

Что касается визита четы Макрон, то президент Франции стал первым зарубежным лидером, который прибыл в США с государственным визитом за время президентства Дональда Трампа

Этот государственный визит позволит нам обменяться идеями по двусторонним вопросам — экономическим, военным, дипломатическим, научным и культурным. Также мы обсудим важные международные вопросы, касающиеся коллективной безопасности и экономических проблем,

— сказал Макрон.

А пресса при этом отметила, что между двумя лидерами сложились довольно теплые отношения. Говорят, что еще до прилета Эммануэля Макрона в Америку, он с Трампом созванивался по телефону каждый день. Более того, Мелания Трамп лично продумывала обстановку каждого вечернего приема.

Брижит Макрон, Мелания Трамп, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

