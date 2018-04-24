Лидер армянской оппозиции захотел стать премьером республики

Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян на брифинге в Ереване во вторник заявил о готовности стать премьер-министром Армении в случае, если народ «возложит на него ответственность».

«Существует большая вероятность, что так произойдет», — сказал он (цитата по РИА «Новости»), отметив, что его поддерживают 90% избирателей.

Пашинян считает, что главой правительства должен стать представитель народа, а «эра Республиканской партии закончилась».

«Я не собираюсь говорить с (временно исполняюшим обязанности премьер-министра Кареном) Карапетяном, мы будем говорить с Республиканской партией», — сообщил оппозиционер. По его мнению, в переговорах должны участвовать и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства.

Днём 23 апреля Серж Саргсян объявил об уходе с поста главы правительства Армении.

Митинги оппозиции с требованием отставки нового пермьера, которым стал бывший президент страны, начались в Ереване 13 апреля и к понедельнику, 23 апреля, охватили всю страну.

22 апреля в ереванской гостинице Marriott была предпринята неудачная попытка провести переговоры между Саргсяном и Пашиняном.

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