Лидер оппозиции Армении выразил готовность стать премьером

Лидер оппозиционной фракции в парламенте Армении Никол Пашинян заявил, что готов возглавить правительство, если народ «возложит на него ответственность», сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 апреля подал в отставку премьер-министр Армении, бывший президент страны Серж Саргсян. Он пробыл во главе правительства всего неделю, все это время в стране проходили акции протеста против назначения Саргсяна, в которых самое активное участие принимал Пашинян и депутаты «Елк» (отметим, фракция занимает всего девять мест из 105 в парламенте Армении).

Пашинян заявил, что его поддерживают 90% избирателей, и отметил: «Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдет».

Лидер оппозиции также подчеркнул: «В любом случае никто из представителей Республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено. Я призываю Карена Карапетяна (врио главы правительства Армении) не пытаться сохранить власть, мы завтра должны обсудить мирную смену власти».