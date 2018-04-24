Луценко: Источник коррупции – внутри политической системы Украины

Источник коррупции находится внутри политической системы Украины. Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в Европейском парламенте, передает УНН.

«Нам нужна так называемая деприватизация, которая была объявлена Кабинетом министров в прошлом году, в этом году, но не была одобрена парламентом до сих пор. На сегодня это насущная необходимость из-за коррупции на государственном уровне. Как по мне, главный источник коррупции — внутри политической системы нашей страны», — сказал Луценко.

Ранее Луценко рассказал о новых эпизодах по «делу 2 мая».

Фото: УНИАН