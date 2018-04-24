Лукашенко обвинил Россию в продовольственных баталиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

В нем он затронул проблему торговых войн, по мнению президента, захлестнувших мир.

«Соединенные Штаты, руководствуясь жестким протекционизмом, сражаются с Китаем. Одновременно развернулась масштабная санкционная война против России. Дошли до того, что по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой», — цитирует главу республики издание «Белапан».

«Да и у нас далеко за примерами ходить не надо, — добавил Лукашенко. — Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок».

Россия периодически ограничивает импорт продукции из Белоруссии, объясняя это обнаружением опасных для здоровья веществ.