Mail.ru Group опровергла помощь Роскомнадзору в блокировке Telegram

Компания Mail.ru Group не помогала Роскомнадзору находить и блокировать прокси-серверы, которые использовались Telegram для обхода блокировки. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Он подтвердил, что блокировка прокси-серверов, через которые работал Telegram, была зафиксирована и в облачном сервисе Mail.Ru Group.

«Утром мы заблокировали этого клиента [блокировавшего прокси], потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — заявил представитель Mail.Ru Group.

Ранее сегодня в Telegram распространилось сообщение о том, что Mail.Ru Group блокирует частные прокси и VPN и тем самым помогает Роскомнадзору блокировать Telegram.