Макрон хочет начать работу над новым соглашением по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник во время своего визита в Вашингтон, что Париж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому.

В частности, Макрон, выступая на совместной с американским лидером Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме, заявил, что готов прямо с сегодняшнего дня начать работу по новому соглашению с Ираном. При этом он отметил, что в предстоящей работе стоит обратить внимание на четыре пункта:

«Во-первых, необходимо до 2025 года прекратить всю ядерную деятельность в Иране... Во-вторых, надо убедиться, что и в будущем в Иране не будет иметь места деятельность в сфере ядерных разработок», - перечислил Макрон.

Далее, по его словам, необходимо прекратить деятельность Ирана в ракетной сфере и создать политические условия, которые поспособствуют сдерживанию Ирана в Ираке, Ливане и Сирии.

Также Макрон подчеркнул, что создание нового соглашения с Ираном по атому является единственным способом стабилизировать в регионе обстановку.