Макрон поддержал Трампа в разработке нового соглашения по Ирану

Франция готова работать над созданием нового соглашения по иранскому атому. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, передает CNN.

На реплику Трампа о том, что существующая сделка с Ираном «сумасшедшая и нелепая» (цитата The New York Times), Макрон ответил, что «иранское соглашение является важным вопросом, но необходимо добиться гораздо более полной картины», под которой подразумевается безопасность в регионе.

Президент Франции также выразил надежду, что к разработке нового соглашения присоединятся и «региональные игроки, а также, конечно, Россия и Турция», сообщает «Интерфакс».

Дональд Трамп еще в январе пообещал, что США выйдут из соглашения с Ираном, если европейские партнеры не помогут устранить недочеты документа. Трамп считает необходимым прописать требование для Ирана по ограничению его военных амбиций.

«Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — указывал Трамп в марте, продлевая санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет (цитата ТАСС).

В апреле глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил журналистам, что республика быстро восстановит разработки ядерного оружия, если США выйдут из соглашения.

Соглашение было заключено в июле 2015 года между Ираном, пятью постоянными членами Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и Германией.

Соглашение предусматривает постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработок ядерного оружия и контроль международного сообщества.