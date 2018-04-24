Марк Фейгин лишен статуса адвоката

Известный защитник Марк Фейгин лишен адвокатского статуса. Об этом он сообщил в твиттере.

По словам Фейгина, такое решение Адвокатская палата Москвы вынесла за три его твита.

Еще в 2015 году его высказывания в микроблоге проверяли на экстремизм. Теперь же речь идет о твитах от 19 июля 2017 года, сообщает Фейгин.

Твиты касались украинского блогера Анатолия Шария. Фейгин утверждал, что тот проходил по делу о педофилии. Шарий подал к адвокату иск о защите чести и достоинства. Суд поддержал Шария, решение вступило в силу 20 апреля.

Защитник заявил «Интерфаксу», что обжалует решение Адвокатской палаты Москвы в суде, но не надеется, «что там будет принято справедливое решение».

Фейгин известен защитой украинской летчицы Надежды Савченко и панк-группы Pussy Riot.