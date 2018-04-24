Мартин Амброш назначен главным тренером гандболисток "Ростова-Дона"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Испанский специалист Мартин Амброш назначен новым главным тренером гандболисток "Ростова-Дона" начиная со следующего сезона, сообщается на официальном сайте донской команды.

Как сообщается, контракт с Амброшем заключен сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Соглашение вступит в силу по окончанию нынешнего сезона, после которого команду покинет нынешний главный тренер француз Фредерик Бужан.

Амброш начал тренерскую карьеру в 2003 году, возглавив испанский "Итхако". Вместе с командой специалист стал многократным чемпионом Испании, а также завоевал Кубок EHF в 2009 году. С 2012 года возглавлял венгерский "Дьёр", с которым трижды выиграл Лигу чемпионов (2013, 2014, 2017).

"Ростов-Дон" является пятикратным чемпионом страны по гандболу среди женских команд (1990, 1991, 1994, 2015, 2017), а в нынешнем сезоне ростовские гандболистки дошли до финала плей-офф чемпионата России, где поспорят за трофей с тольяттинской "Ладой".