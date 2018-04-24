Поговорили с Лешей без камер. Надеюсь он меня услышал. Что будет дальше, неизвестно. Я разными способами пыталась изменить его решение о расставании... Но теперь я буду действовать другим методом - я дам ему самому подумать и принять решение для себя, я отхожу. Этот разговор то, что мне было необходимо. Дальше все зависит от него. Во мне сейчас нет злости, есть раздражение. Раздражение совершенно необъяснимое, ну, как когда разглядываешь отражение в зеркале и понимаешь: что-то не так, а что именно - не знаешь. Все не так. Охватывает странное чувство, словно вот-вот разорвутся важные нити, а я не могу ничего поделать.
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Новости » Шоу-бизнес » Майя Донцова решила изменить тактику поведения с Лешей Купиным
Майя Донцова решила изменить тактику поведения с Лешей Купиным
Добавлено: 24 апр 2018 в 07:25, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 24 апр 2018 в 07:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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