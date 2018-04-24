Мемория. Анатолий Кторов

24 апреля 1898 года родился актер Анатолий Кторов.

Личное дело

Анатолий Петрович Кторов (1898-1980) родился в Москве в старокупеческой семье. Дед держал лавку на Никольской улице. Отец был инженером, увлекался музыкой. Когда родители сняли квартиру возле Чистых прудов, Анатолия определили в частную гимназию Страхова.

Кторов рано заболел театром и начал мечтать о сцене. В 1916 году поступил в театральную студию под руководством Федора Комиссаржевского. Там его заметил один из преподавателей – крупный трагический актер Илларион Певцов. В становлении Кторова он сыграл большую роль, много работал с ним, поддерживая его стремление к сложным рисункам ролей. В той же студии учился Игорь Ильинский - друг и в будущем партнер Кторова в кино.

Уже в 1917 году Кторов дебютировал в роли денщика в спектакле «Безрассудство и счастье» на сцене театра имени В. Ф. Комиссаржевской, созданном на основе студии.

Окончив студию в 1919 году, актер год проработал в Государственном Показательном театре.

В голодном 1920 году он уехал с Показательным театром в свою первую гастрольную поездку на юг России. Во время гастролей театр распался. Без работы и денег Кторов вернулся в Москву.

Ему посчастливилось попасть к Коршу – на тот момент одному из сильнейших московских театров, к тому времени называвшемуся «3-й театр РСФСР. Комедия». Хорошие внешние данные и природный артистизм уже в первые годы работы принесли Кторову популярность.

У Корша он познакомился с ведущей актрисой этого театра Верой Поповой - кумиром театральной Москвы тех лет. По словам П. Маркова, она была «одна из лучших актрис советской сцены». Кторов влюбился в нее сразу и на всю жизнь. Вскоре они поженились.

В 1920-х годах Кторов стал настоящей звездой экрана, снявшись на пару с Игорем Ильинским в фильмах Якова Протазанова «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах» и «Праздник святого Иоргена». После «Закройщика из Торжка» он, что называется, проснулся знаменитым. «Киномерзавец» Каскарилья в «Трех миллионах» – прочно утвердил за Кторовым звание «фрачного героя». Теперь анонсы картин начинались со слов «Кторов в фильме...». Появилось даже выражение «улыбаться, как Кторов».

В театре Корша Кторовы прослужили 13 лет. Актер много играл, а его жена была примой этого театра. Она сыграла Глафиру в «Волках и овцах», Ларису в «Бесприданнице», Анну Кристи в одноименной драме О'Нила.

В 1932 году Кторов сыграл в «Бесприданнице» роль Карандышева. Этот спектакль ставил В.Сахновский, и вся театральная Москва стремилась посмотреть Ларису в исполнении Веры Поповой. Но этот спектакль стал последним для Театра Корша.

В 1933 году был репрессирован режиссёр Коршевского театра Карпов. Театр был закрыт, в его здании разместился филиал МХАТа, в который перешла и часть коршевской труппы. Из письма Николая Радина Синельникову от 5 февраля 1933 года: «31 января был последний спектакль в театре Корш. Бесславно кончил он свое 55-летнее существование: люди, ликвидировавшие его, не посчитались ни с чем... ни с прошлым, в котором было много значительного, ни с самолюбием работавших там актеров, ни даже с почтенной юбилейной датой. Приказом Наркомпроса художественный состав распределен между московскими театрами, здание передано со всем инвентарем МХАТу. МХАТ взял Попову, Кторова и Петкера».

С 1933 года Кторов стал актёром МХАТ СССР им. М. Горького.

В 1936 году Протазанов пригласил Кторова в свой новый фильм «Бесприданница». Актер полагал, что ему предложат роль Карандышева, которого он уже играл у Корша. Однако не угадал. «Карандышевых я найду сколько угодно, а вот где мне найти Паратова, кроме вас», – заявил режиссер. Это была их последняя совместная работа. После смерти Протазанова Кторов почти на 30 лет ушел из кино.

Кторов любил МХАТ и боялся его. До конца дней, по его собственному признанию, он держал экзамен на мхатовца, но так и не стал в этом театре «своим».

Свою первую роль в мхатовском спектакле «У жизни в лапах» он провалил и на долгие годы за ним укрепилось звание дублера первого положения. Играл в основном вслед за Качаловым, Москвиным, Вербицким, Прудкиным. О своем пребывании во МХАТе он говорил с горечью: тридцать лет на положении чужака, всегда на подхвате.

В июне 1941-го театр гастролировал в Минске. Утром 22-го июня город уже бомбили. Командование смогло выделить для МХАТа лишь одну легковую машину для дирекции и одну грузовую – для женщин. Директор театра Иван Москвин отказался покинуть труппу. Уехали только женщины, мужчинам же предстояло выбираться самим. Народные артисты Кедров, Ершов, Масальский, Топорков, Кторов и другие смешались с толпами беженцев. Передвигались на попутках, пешком, пока не добрались до Можайска, где им удалось попасть в идущий до Москвы товарняк.

В ноябре 1942-го МХАТ эвакуировали в Саратов, там и состоялась премьера «Русских людей» Симонова, пьесы, ставшей вскоре обязательной для всех театров страны. Кторов получил в ней роль фашистского генерала Розенберга. Это был почти приговор. Отныне не только положительные, но и хоть сколько-нибудь значимые роли были для него закрыты. Он мечтал сыграть Тузенбаха в «Трех сестрах» и лорда Горинга в «Идеальном муже» Уайльда, но за Кторовым прочно укоренилось амплуа актера на отрицательные роли.

В 1965 году Сергей Бондарчук пригласил 67-летнего Кторова на роль Николая Болконского в свою картину «Война и мир». Режиссер был уверен, что только он сможет сыграть старого князя. Пробы, однако, оказались неудачными – ведь до этого никаких кинопроб у Кторова ни разу в жизни не было. Посмотрев отснятый материал, актер от роли наотрез отказался. Сказал, что из кино ушел тридцать лет назад и возвращение невозможно. Бондарчук, однако, не согласился, продолжил уговаривать, и в какой-то момент Кторов сдался. Именно он упросил режиссера включить в сценарий сцену смерти князя, впоследствии ставшую знаменитой. В итоге роль старого князя Болконского, сыгранная Кторовым, стала одной из лучших в фильме.

В 1969 году Кторов снялся в фильме «Посол Советского Союза», в котором сыграл короля скандинавской страны. Это была его последняя роль в кино. Больше он не снимался.

Анатолий Кторов умер 30 сентября 1980 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

Анотолий Кторов kino-teatr.ru

Чем знаменит

В 20-х годах прошлого века Анатолий Кторов был звездой киноэкрана: всенародную известность ему принесли роли в фильмах Якова Протазанова «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Праздник святого Иоргена», «Марионетки».

В 1937 году Кторов сыграл Паратова в знаменитом фильме Протазанова «Бесприданница», считающимся классикой русского кинематографа XX века. После выхода картины роскошный Паратов-Кторов на долгие годы стал мерилом «роковой красоты».

Единственную свою Сталинскую премию Кторов получил за трехминутный эпизод в пьесе Льва Толстого «Плоды просвещения». По воспоминаниям современников, он играл барона Клингена под бурные овации зала. Мимолетный, проходной персонаж стал настолько неотделим от плоти спектакля, что Кторова не могли не включить в число лауреатов.

О чем надо знать

За шесть десятилетий творческой деятельности Кторов сыграл на театральной сцене 99 ролей.

Но самой значительной его актёрской работой на сцене МХАТа стала роль Бернарда Шоу в спектакле «Милый лжец».

В 1960 году руководство МХАТа объявило о сокращении огромной труппы театра. Начали с тех, кого не считали «своими». Вера Попова оказалась в их числе. Узнав об увольнении жены, Кторов подал заявление об уходе. Скандала руководство не хотело, актера начали уговаривать, просить, обещать, однако Кторов твердо стоял на своем.

В это время его знакомый режиссер Иосиф Раевский начал работу над пьесой Куилти «Милый лжец». Во МХАТе почти никто не знал, что начались репетиции со Степановой и Кторовым. Не было вывешено расписание, спектакль рождался вне мхатовского графика. Репетировали в гримерках, дома, где придется. И актер в Кторове победил. Он остался в театре, решив, что такая роль выпадает один раз в жизни

Когда спектакль вышел, успех был невероятным. Кторов проснулся знаменитым – заново. Вряд ли в истории театра был еще случай, чтобы актера «открывали» в возрасте 64 лет.

«Кто бы мог подумать, что с такой потрясающей силой именно во МХАТе будет прочтено прямо в зрительный зал письмо Бернарда Шоу и что это полное трагизма письмо прочтет артист, никогда или почти никогда, кажется, не выступавший в драматических ролях», - писал Анатолий Эфрос в книге «Репетиция - любовь моя».

«Милый лжец» шел больше четырехсот раз. Кторов играл Шоу ровно 14 лет: премьера состоялась в 1962 году, а 23 октября 1976 года был сыгран последний спектакль.

Прямая речь

О себе: «Я принадлежу к тем, кто не умеет и не любит говорить о себе. Причина не в скромности, а в чем-то другом: надо хорошо знать предмет, о котором говоришь. Вот этого-то, как мне кажется, я не знаю, и знать не могу...».

Виталий Вульф об Анатолии Кторове: «Его вызывающее изящество, блестящий цилиндр, крахмальные манишки, вся его отточенная пластика придавали особую притягательность мелодраматическим сюжетам кинолент, в которых он снимался. С его именем уже тогда была связана особая эстетика - эстетика торжествующего шика, блеска, ослепительного мужского магнетизма».

8 фактов об Анатолии Кторове

Когда Кторову было 13 лет, отец взял его с собой на футбол. С тех пор эта игра стала его страстью, он был ярым болельщиком. Актер и сам играл очень неплохо и до весьма почтенного возраста выступал за команду МХАТа.В юности Кторов заикался, особенно в минуты сильного волнения. В итоге при переходе на второй курс театрального училища было решено его отчислить, поскольку не может актер быть заикой. Отстоял его Илларион Певцов, доказывая, что заикание не органическое и что оно пройдет. Кторов в студии был оставлен и уже на втором курсе полностью избавился от заикания.Настоящая фамилия Кторова - Викторов. Летом 1918 года он играл в небольшом театрике Фореггера на Малой Никитской. Чтобы не навлечь гнев Комиссаржевского, его бывшие ученики брали себе псевдонимы. Тогда-то Анатолий Викторов и убрал из своей фамилии две буквы, укоротив ее до «Кторов».Кторов замечательно пел романсы, знал их в большом количестве. Петь любил, аккомпанируя себе сам.За всю свою долгую жизнь Кторов не дал журналистам ни одного интервью.Актер был награжден Орденом Ленина (1967) и двумя орденами Трудового Красного Знамени (1973, 1978). В 1963 получил звание народного артиста СССР.Вера Попова была старше Кторова на девять лет, но, несмотря на такую разницу в возрасте, он всю жизнь боготворил и обожал жену. «Вере Николаевне он был предан беззаветно, всю жизнь. Среди театральных деятелей они выделялись своей высокой любовью друг к другу, своей полной человеческой и творческой гармонией», - писала З.В.Сонина-Долинская. В середине 1970-х Кторовы справили золотую свадьбу. Вера Попова пережила мужа на два года.На фасаде дома по улице Неждановой, где на пятом этаже жили Кторов и Попова, есть мемориальные доски Мейерхольду, Берсеневу, Гиацинтовой... Кторову доски нет.

Материалы об Анатолии Кторове

Биография Анатолия Кторова на сайте «Чтобы помнили»

Виталий Вульф. «Театральный дождь»

«Чужак». Статья Дмитрия Щеглова об Анатолии Кторове

Статья об Анатолии Кторове в БСЭ

Статья об Анатолии Кторове в Википедии