МЭР объявило о росте зарплат в медицине и образовании на 25%

Заработные платы в сферах здравоохранения, образования и культуры выросли в январе-феврале 2018 года более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили RNS в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве отметили: «По данным за 2 месяца текущего года (без учета марта, поскольку это оценка Росстата, которая может быть пересмотрена при поступлении отчетных данных) заработная плата в целом по экономике выросла на 13,6%, при этом рост в социальном секторе (здравоохранение, образование, культура), по оценке Минэкономразвития России, превысил 25%».

МЭР объяснило рост зарплат реализацией указов президента, повышением минимального размера оплаты труда и индексацией зарплат работникам бюджетной сферы на 4% с 1 января 2018 года.

Накануне Центробанк обнародовал прогноз, в соответствии с которым в 2018 году зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 13-15%. Хотя регулятор объяснил это исполнением «майских указов», многие «бенефициары» роста зарплат обратили внимание, что все произошло накануне президентских выборов.