Между ЕАЭС и Ираном появится зона свободной торговли

Россия подписала временное соглашение, предполагающее образование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщается на сайте кабмина.

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«Соглашение носит временный характер (сроком на четыре года) и предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном»,- говорится в документе.

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» Соглашение после подписания подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

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