Между вторым и третьим Римом: каковы шансы Украины на автокефалию

Константинопольский патриархат на этот раз не оставил без ответа прошение президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви в стране.

Предыдущие неоднократные апелляции Киева к Константинопольскому (Вселенскому по традиционному титулованию) патриарху Варфоломею последовательно игнорировались, однако накануне стало известно, что Синод Константинопольской церкви принял решение передать этот вопрос на рассмотрение всех православных церквей мира. О чем свидетельствует данный шаг и какие последствия может вызвать — в материале РИА Новости.

Первая реакция Константинополя

Пресс-служба Константинопольского патриархата в воскресенье сообщила, что Синод рассмотрел церковную ситуацию на Украине и принял запрос о предоставлении автокефалии. Дальнейшие действия Константинополь пообещал координировать с другими поместными церквами: быть с ними «в тесном общении».

Всего «семья мирового православия» насчитывает 15 автокефальных церквей, чьи юрисдикции распространяются на разные страны и регионы.

Существует исторический «порядок чести» («диптих»), в котором, согласно церковному этикету, перечисляются эти церкви. Начинают с Константинопольской. Затем следуют Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская. Самая крупная по числу приходов Русская православная церковь занимает пятое место. Далее — Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии и Американская.

Киев добивается признания 16-й церкви — Украинской.

Резонансному заявлению Константинопольского патриархата о принятии этого вопроса к рассмотрению предшествовала многочасовая беседа украинского президента с патриархом Варфоломеем, состоявшаяся 9 апреля, на второй день Пасхи, в Стамбуле. Ровно через десять дней Верховная рада приняла постановление об обращении к главе Константинопольской церкви.

Запрос на имя предстоятеля поступил, как указали в Константинопольском патриархате, «от части священнослужителей и политических деятелей». И если под «деятелями» имеется в виду нынешнее государственное украинское руководство, то часть духовенства — это представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), официально не признанных ни одной из поместных православных церквей мира.

Перед тем как отправить обращение адресату, Порошенко встретился и с главой единственной канонической (признанной всеми) православной церкви на Украине — Украинской православной церкви Московского патриархата — митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Несложно предположить, о чем шла беседа, однако в итоговом сообщении администрация президента ограничилась лишь констатацией, что стороны «обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине». Очевидно, идея отделения от Матери-Церкви (Московского патриархата) нынешнему главе УПЦ МП не близка, как и миллионам украинцев.

Автокефалия и пустота

После того как Константинополь вывел дискуссию на уровень межправославного взаимодействия, в российских и украинских СМИ принялись обсуждать дальнейшие варианты развития ситуации.

В частности, приводилось мнение «источника, близкого к Фанару», о том, что Вселенский патриархат «поговорит со всеми другими церквами» и даже созовет «внеочередной Синод всех православных церквей» (хотя такого органа пока в принципе не существует в православном мире), однако не предоставит автокефалию Украинской церкви. Дело в том, что подобные решения требуют одобрения всех церквей. Консенсуса же достичь будет очень сложно, если не невозможно с учетом понятной позиции Русской православной церкви и «дружески расположенных к Москве церквей».

В общем, «принцип вето», определяющий в современном мире большую политику ведущих держав, применим и здесь.

Абсурдность всей ситуации в том, что в действительности каноническая Украинская православная церковь не требует никакой автокефалии. О чем, кстати, было сказано уже не раз.

«Украинская православная церковь, которая имеет каноническую связь с вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины… Упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела», — говорится в официальном заявлении на сайте УПЦ МП.

Получается, что автокефалию просят светские власти и представители организаций, никем не признанных в православном мире, с которыми никто не совершает совместных богослужений. Фактически — представители несуществующих церковных организаций. То, что глава так называемого Киевского патриархата Филарет Денисенко в день принятия обращения к патриарху Варфоломею Верховной радой встречался с послом США на Украине Мари Йованович, не придает ему легитимности в глазах православных. Для них УПЦ КП — псевдоцерковная структура.

Соответственно, вопрос: можно ли предоставить автокефалию тому, кого нет?

РПЦ: «ничего нового»

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата в официальном заявлении прямо обратила внимание Константинополя на это «несоответствие»: «Упоминание в тексте коммюнике о „миллионах православных украинцев”, от имени которых якобы действуют представители УПЦ КП и УАПЦ, не отражает позиции действительно миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением на Украине».

В Русской православной церкви пока не комментируют итоги Константинопольского синода. Источник РИА Новости в Московском патриархате отметил, что позиция РПЦ остается прежней и «по существу ничего нового нет». На прошлой неделе официальную позицию Русской православной церкви по данному вопросу сформулировал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Создание автокефальной церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях», — отметил митрополит Иларион.

В Русской церкви тогда же выразили надежду, что Константинопольский патриарх не изменит свою «очень твердую позицию» по поддержке канонической церкви на Украине.

Так, еще в начале 2016 года на встрече предстоятелей поместных православных церквей в Шамбези (Швейцария) патриарх Варфоломей утверждал, что митрополит Киевский Онуфрий — единственный канонический глава православной церкви на Украине. Критский собор, проводимый Константинополем, не включил в повестку дня вопрос об «автокефалии УПЦ», несмотря на усилия украинских властей и тех, кто их поддерживает.

Угроза раскола православного мира?

По мнению некоторых российских и греческих экспертов, ситуация чревата схизмой (расколом), что, безусловно, крайне нежелательно и опасно. И, несомненно, угроза раскола будет одним из факторов, который будут учитывать все участники обсуждения возможности предоставления автокефалии церкви на Украине в ответ на обращение светских властей.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин обратил внимание на то, что и в составе УПЦ Московского патриархата есть «партия, выступающая за абсолютную независимость от Москвы». По его мнению, своим ответом на обращение об автокефалии патриарх Варфоломей «не сказал ни да ни нет», таким образом сохраняя отношения со всеми участниками дискуссии и продолжая держать «украинский вопрос» «в подвешенном состоянии».

«Естественно, у Вселенского патриарха, даже если он хотел бы, нет никакого права так просто, одним росчерком пера или томосом (указом. — Прим. ред.) дать автокефалию украинскому православию, и Вселенский патриархат это понимает», — отметил эксперт.

Призывы к «общеправославной дискуссии», считает Лункин, могут вылиться в то, что произошло с так и не состоявшимся Всеправославным собором, от участия в котором в конце концов отказались Русская православная и еще ряд церквей. В итоге решения Критского собора не носят общеобязательный для всего православного мира характер.

В контексте «пропагандистской войны»

По мнению профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), специалиста по истории церкви на Украине Владислава Петрушко, сегодня «контекст ситуации» уже совершенно иной, чем даже каких-то полтора-два года назад. В свете обострения отношений России с США и другими странами Запада на предстоятеля Константинопольской церкви оказывается особенное давление.

«Сейчас, конечно, рано что-либо утверждать, но я все-таки хотел бы высказать опасение, что Константинопольский патриарх сильно зависим от своей американской паствы, которая, в свою очередь, во многом руководима теми представителями греческой диаспоры, которые интегрированы в элиту американского общества. И если так, то как бы не получилось, что проблема (автокефалии. — Прим. ред.) будет использована в числе многих других поводов для давления на Россию, в частности, в контексте той пропагандистской войны, которая развернута против Российской Федерации», — сказал Петрушко РИА Новости.

Эксперт не исключил, что угроза нарушения канонического единства Русской православной церкви «в данном случае может быть увязана с другими точками давления на Россию».

Оптимизм и контробращение

Вместе с тем собеседник агентства надеется, что Константинополь все-таки сумеет «сохранить здравый смысл». И здесь тот факт, что Синод этой церкви принял решение передать рассмотрение вопроса автокефалии на обсуждение всех православных церквей, внушает «умеренный оптимизм».

«Если бы Константинопольская патриархия вдруг все-таки вознамерилась действовать в одностороннем порядке, претендуя на то, чтобы быть „Церковью-Матерью” по отношению к Украинской церкви, то это, конечно, означало, на мой взгляд, серьезнейшую проблему для всего православного мира, и последствия этого были бы непредсказуемыми, катастрофическими для отношений как между Константинополем и Москвой, так и внутри всей семьи поместных православных церквей», — добавил Петрушко.



Тем временем верующие Запорожской епархии УПЦ МП уже направили обращение Вселенскому патриарху. Православные запорожцы обеспокоены инициативой украинских чиновников, просят патриарха Варфоломея «сохранить церковный мир» в стране и «не допустить ухудшения межконфессиональной ситуации через неканоническое вмешательство в жизнь Украинской православной церкви». Учтет ли Константинополь это воззвание, а также те, которые могут последовать вслед за ним, — вопрос открытый.