Минобороны РФ продемонстрировало новые бронемашины 

Министерство обороны России показало сразу три новых бронеавтомобиля, названных в честь хищников.

Бронированная машина «Медведь» обеспечивает высокую степень защиты, она необходима для транспортировки и десантирования. Автомобиль защищает от огня до восьми бойцов.

Также ведомство представило новую медицинскую праворульную бронемашину «Тигр». Разработчики «Тигра» сообщили, что изначально автомобиль был рассчитан для использования МЧС, но уровень баллистической защиты позволяет бронеавтомобилю работать на поле боя и перевозить раненных бойцов.