Минтруд предложил упрощенное ведение трудовых книжек

Министерство труда и соцзащиты России предлагает упростить ведение трудовых книжек. Проект изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно предложению Минтруда, работодатель освобождается от обязанности знакомить работника с каждой новой записью в трудовой под расписку.

Кроме того отменяется обязанность скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. Такая необходимость исчезнет и при хранении книги учета движения трудовых книжек.