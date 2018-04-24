На аукцион выставят туфли Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную дорожку

16 мая 1983 года Майкл Джексон исполнил свою легендарную лунную походку под песню «Билли Джин» в телевизионном концерте, организованном в честь двадцатилетия «Мотауна». Черные кожаные туфли Florsheim Imperial, в которых он выступил перед публикой с новым движением, совсем скоро выставят на лос-анджелесском аукционе GWS Auctions.



С молотка также уйдут красный кардиган Christian Dior и шлем для верховой езды от Swarovski. «Все, что связано с Майклом Джексоном — экстраординарное, и владеть чем-то настолько невероятно историческим, как ботинки, которые носил Майкл во время его первой лунной походки – особенно приятно. Для нас большая честь предложить их на аукционе», — заявила глава аукционного дома GWS CNN Бриджитт Крузе. Стартовая цена этой пары обуви — 10 тысяч долларов.

В то время как артист презентовал экстраординарное движение, оно уже появилось на улицах. Танец родился как движение брейк-данса. Его создали чернокожие парни, которые выступали на улицах. Они и показали Майклу основу, которую тот улучшил со временем и тренировал. На вопрос: «Кто научил его так танцевать» — Майкл неизменно отвечал одно и то же: «Тренировка».

Правда, не все почитают творчество артиста, выставляя легендарные вещи на аукцион и исполняя его песни. Несмотря на то, что легенда поп-музыки Майкл Джексон умер еще в 2009 году, есть люди, которые хотят засудить его личность. Известный хореограф Уэйд Робсон обвинил Майкла Джексона в домогательствах. Иск попал в калифорнийский суд, но через некоторое время заявление было отклонено. Было постановлено, что компании, контролируемые Michael Jackson Estate, не несут ответственности за предполагаемое сексуальное насилие со стороны исполнителя.



Иск был отклонен по причинам истекания четырехлетнего срока установленного законом. «Истец не возбуждал спор по этому действию после его 26-летия (по законам Калифорнии, жертва жестокого обращения с детьми может подать жалобу до 26 лет), — сказал судья Митчелл Беклофф. — Сегодня истцу 35 лет, ему было 30 лет, когда он подал иск…Истец подал свое заявление на 4 года позже, по окончанию срока давности».

Дело было открыто 4 года назад. Робсон подал в суд на артиста, утверждая, что тот подвергался сексуальному насилию со стороны Джексона в течение почти десятилетия, и его компании способствовали этому поведению. В 2015 году иск был отклонен судом по завещанию, но в ответчиках все еще остались две компании — MJJ Productions и MJJ Ventures.

«Компания Майкла Джексона считает, что суд принял правильное решение об отклонении претензии Уэйда Робсона, — говорится в заявлении адвоката компании. – По моему мнению, утверждения г-на Робсона, сделанные через двадцать лет после того, как они предположительно произошли, и спустя годы после того, как г-н Робсон дважды свидетельствовал под присягой — в том числе перед присяжными, — что Майкл Джексон никогда не делал с ним ничего плохого, всегда были вопросом денег, а не поиска истины».