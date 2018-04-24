На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 монтируют систему безопасности

На стройплощадке энергоблока ЛАЭС-2 установлена первая гидроемкость аварийной системы охлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

Система аварийного охлаждения будет состоять из четырех цилиндрических сосудов весом более 75 тонн. Объем каждой будет достигать 60 кубическим метров. Первая из гидроемкостей была установлена с помощью крана Liebherr под контролем специалистов реакторного цеха ЛАЭС-2.

Подчеркивается, что сосуды находятся над реактором и впоследствии ии будут заполнены водным раствором борной кислоты под давлением азота. Такая «смесь» поможет погасить цепную ядерную реакцию в случае аварии.