На Донбассе погиб «героический» подполковник ВСУ (ВИДЕО)

На Донбассе во время выполнения некой «боевой задачи» погиб подполковник ВСУ Дмитрий Щепцов.

«Во время выполнения боевых задач на территории Донецкой области по защите независимости и территориальной целостности Украины ушел из жизни наш боевой побратим, старший офицер Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович», — говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил ВС Украины.

На Украине о Щепцове пишут исключительно в превосходной степени: он-де и «герой» и «патриот», потому что в 2014 году отказался пойти на службу в ВМФ России в Крыму, заявив, что «у нас есть честь и присяга и мы не должны ничего предавать, (потому что) нам потом смотреть своим детям в глаза».

«Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Родине.

Он не боялся жизненных препятствий, всегда уверенно им противостоял и упорно шел вперед. Сильный духом и мужественный профессионал своего дела — таким флотский офицер навсегда останется в памяти военных моряков», — добавили в ВМСУ.

Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе были ранены еще четверо украинских военнослужащих, еще один «всушник» получил «боевое травмирование». Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба «АТО».