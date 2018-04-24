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«Нас не напугаешь»: Матвиенко о новых санкциях G7 против России


Добавлено: 24 апр 2018 в 22:14,
«Нас не напугаешь»: Матвиенко о новых санкциях G7 против России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник выразила мнение, что новые санкции стран «Большой семерки» против России вряд ли будут хуже тех, что уже были приняты в отношении страны.

«Мы уже к слову „санкции“ адаптировались, нас не напугаешь. Не думаю, что будут некие санкции, которые хуже тех, которые уже приняты», — цитирует ТАСС ее заявление.

Ранее во вторник главы МИД стран «большой семерки» в совместном заявлении не исключили, что санкции против РФ могут быть ужесточены из-за ситуации на Украине. В организации отметили, что «продление экономических санкций по Донбассу напрямую связано с полным и необратимым исполнением Россией минских договорённостей».

Напомним, что западные страны возлагают ответственность за выполнение минских соглашений на Россию, увязывая с этим снятие введенных против нее ограничительных мер. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, в связи с чем не может реализовывать минские договоренности, а выступает в качестве одного из их гарантов.

По мнению Матвиенко, выступая с заявлением о возможности принятия новых санкций против РФ, «семерка» создает себе какую-то иную реальность».

«Но реальность сегодня такова, что в ней существуют только минские соглашения и ничего другого, а сторонами минских соглашений являются киевские власти и власти Донецка и Луганска, они подписали минские соглашения», — подчеркнула она.

Сенатор напомнила, что в «Минске-2» зафиксирована «четкая дорожная карта, изложено, что и как надо делать». «И вместо того, чтобы понудить Киев исполнить эти решения, они развлекаются в виде очередных санкций против России», — отметила она.

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Добавлено: 24 апр 2018 в 22:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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