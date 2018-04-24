На складах боеприпасов ВСУ ввели систему противодействия дронам

На складах боеприпасов Вооружённых сил Украины внедрили системы противодействия беспилотникам.

Об этом сообщил и. о. начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Владимир Яцкив.

Кроме того, для обеспечения надёжной охраны и обороны боезапасов с начала 2018 года идёт плановая работа по замене гражданской военнизированной охраны на штатные воинские подразделения.

По словам Яцкива, для тушения возможных пожаров уже закупили 23 новых пожарных автомобиля. Их скоро введут в эксплуатацию. Что именно представляют собой системы противодействия беспилотникам, Яцкив не пояснил.