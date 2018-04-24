Названы 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой: никогда так не делай

Все люди делятся на заранее обеспеченных, тех, кто сумел сделать себя таким сам и так называемых сознательно превращающих себя в нищебродов.

Если первым посчастливилось родиться в богатой семье, то вторым пришлось много и упорно трудиться. Но вот третья категория людей, пытаясь вызвать жалость к себе, играет на чувствах родных и друзей. Чтобы не стать жертвой психологических манипуляций, выделяют 9 основных признаков так называемой искусственной нищеты.

Материальные ценности превыше духовных

Такие люди имеют мнение о человеке, просканировав его прикид, аксессуары, телефон. Если все это «дорого-богато», то на вас стоит потратить время и рассказать о нелегкой судьбе. Все свои сбережения они тратят на модный наряд, не задумываясь, что в будущем придется, возможно, сидеть на воде и хлебе. «Пустить пыль в глаза» - вот их жизненная позиция.

Постоянные жалобы на жизнь

От таких вы ни за что не услышите ни одной хорошей новости из их жизни. Бесконечное нытье, что все плохо, все пропало, будет направлено на вас с целью вызвать жалость и переложить часть своих забот на другого. Например, такие люди могут хорошо одеваться, но при этом жить в захламленной квартире и лить слезы, что нет денег на ремонт. Бегите от таких "друзей"!

Ничего кроме денег им не интересно

В один прекрасный день вы понимаете, что общаться с такими людьми ну совершенно не возможно. Ничего кроме добычи денег или их отсутствия такого «нищеброда» не беспокоит. При этом такие люди могут с упоением рассказывать об элитных курортах, и как они от них устали.

Зачем зарабатывать, когда можно потребовать?

Такие люди усвоили одну вещь, проще потребовать денег у родных и близких, если обладаешь убедительными приемами. Они без зазрения совести выпрашивают заначку у родителей, друзей и спокойно тратят, например, на брендовую вещь, которая придаст статусности.

Много завидуют и мало делают

Такие вместо того, чтобы научиться чему-то новому и устроиться на более оплачиваемую работу, продолжают стенать о несправедливости в жизни. Они искренне полагают, что заслуживают лучшего в судьбе, но почему-то все достается другим.

С маниакальным упорством скупают все новинки

Несмотря на то, что в их арсенале куча новомодных гаджетов и шкафы ломятся от нарядов, им все мало. Для таких важно быть в тренде, пусть и переплачивая за обновы по кредиту.

Общественное мнение важнее всего

Эти люди, нищие духом, непременно заведут аккаунт в социальных сетях, чтобы выкладывать посты о красивой жизни. Лайки – вот, что радует их. Но если, например, у них есть нуждающийся родственник, они и не подумают помочь ему. С какой стати лишать себя комфорта ради кого-то?

Как можно быстрее стремятся выйти замуж

Неожиданно, правда? Есть сорт дам, которые стремятся выйти замуж за богатого и обеспеченного, чтобы после заветной печати в паспорте посвятить себя любимую в волну удовольствия из салонов красоты, шопинга и бесконечных спа-процедур. Странно, что обеспеченные мужчины ведутся на такое, ведь обеспеченными они стали благодаря своим умственным способностям.

Не умеют быть благодарными

Такие индивидуумы искренне считают, что планета вращается вокруг них. Они полагают, что им все должны. Просто потому, что они есть и вообще-то они и так несчастны. Требуя от своего окружения все больше и больше, такие люди даже не задумываются о благодарности.