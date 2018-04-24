Netflix снимет анимационный сериал по мотивам «Форсажа»

Каталог анимационных сериалов стримингового сервиса Netflix пополнится проектом, сюжетная линия которого будет разворачиваться во вселенной популярной франшизы "Форсаж".Производством нового анимационного сериала Netflix займутся спецы студии DreamWorks — эта компания, кстати говоря, уже произвела несколько аналогичных сериалов. Речь идет о проектах "Охотники на троллей", "Да здравствует король Джулиан" и "Свободный Спирит".Что же касается нового анимационного "Форсажа", то он будет посвящен молодому Тони Торетто (двоюродный брат героя Вина Дизеля) — Тони вербуют агенты правительства, ведущие борьбу с преступным синдикатом, который планирует захватить мир. Ну а, собственно, гонки, за которые ценят франшизу "Форсаж" — это лишь прикрытие для темных дел.Серия фильмов "Форсаж" насчитывает уже восемь полнометражных лент, которые суммарно собрали в прокате около пяти миллиардов долларов. В данный момент создатели франшизы работают над спин-оффом под названием "Хоббси Шоу" — в центре его сюжета будут герои Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Релиз картины запланирован на середину следующего года.