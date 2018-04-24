Новозеландская певица Lorde выступит в Москве

Она исполнила «About a Girl» на церемонии введения Nirvana в Зал славы рок-н-ролла, курировала саундтрек к блокбастеру «Голодные игры», ее восковая копия украсила Музей мадам Тюссо в Голливуде, а сериал «Южный Парк» сделал на нее мультипликационную пародию.

В музыке Lorde сосредотачивается на голосе, и ее прозрачные, временами даже минималистичные аранжировки оставляют гипнотическому вокалу широкое поле для вариаций и выгодно оттеняют столь важные здесь нюансы. Взять «Royals», или «Perfect Places», или «Yellow Flicker Beat» — любой ее хит не просто набор подогнанных друг к другу партий, а аудио-текстуры, в которых голос и слова также приобретают многомерность.

Лорд нередко критикует массовую поп-культуру, что не мешает ей указывать среди источников вдохновения Граймс, Тома Йорка, The Weekend и благодарить Ники Минаж с Кендриком Ламаром за «нахальные интонации» в своем творчестве. Однако «идеальной пластинкой» называет альбом Fleetwood Mac – «Rumorous» 1977 года, симпатии к которому (а также к Билли Холидей, Отису Редингу, Кэту Стивенсу и Нилу Янгу) она унаследовала от родителей – инженера Вика О’Коннора и поэтессы Сони Йелич.

В этот вечер специальными гостями на концерте выступят Мальбэк, Сюзанна и Лиза Громова.

Когда: 31 мая

Где:CrocusCityHall, Москва, 65-66-йкмМКАД





