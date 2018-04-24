Новый сервис: «Яндекс» представил карту чистоты воздуха в Петербурге

Портал «Яндекс. Недвижимость» представил новинку: теперь пользователи могут посмотреть карту чистоты воздуха в любом районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Если при поиске жилья нажать соответствующую иконку, карта города окрасится в различные цвета от красного (самый загрязненный воздух) до зеленого (самый чистый). Пока сервис доступен только в компьютерной версии, но в работе и обновление мобильного приложения.

Согласно сервису, наиболее экологичными районами Петербурга можно считать, например, пригородные Саперный, Павловск и Смолячково. Территории с повышенным загрязнением — «спальные районы» Князево, Звездное, Дачное.

В новом сервисе предусмотрены еще две иконки. Нажав на одну из них, можно узнать о транспортной доступности выбранного места. На другую — о развитости социальной инфраструктуры.