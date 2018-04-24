Объявлены 5 знаков Зодиака, которых ожидает большая любовь весной 2018 года

Астрологи составили любовный гороскоп на весну 2018 года – озвучено каким знакам Зодиака больше всех повезет в любви.

В числе счастливчиков оказались:

Овны. Ранее представители знака принимали решения на эмоциях, однако теперь предстоит пересмотреть свое поведение. Думайте над каждым поступком. Если вы действительно готовы к любви, то шансы к концу месяца существенно возрастут.

Козероги. Существует риск заболеть в начале мая, однако это может сблизить вас с бывшим партнером. Не стоит прибегать к хитростям. Но если вам предложат заботу и помощь, примите ее без лишних возражений.

Близнецы. Женщины этого знака могут забеременеть этой весной. Причем именно ребенок укрепит семью и вернет нежность.

Весы. Некоторые представители знака давно ожидали предложение руки и сердце или давно собирались сделать это. В мае вы сможете осуществить свою мечту, причем при весьма неожиданных обстоятельствах. Свадебное торжество не за горами, если не ваше, то друзей.

Скорпионы. Вы сможете залечить раны и идти вперед. Также вы сможете вернуть прежние отношения, но стоит подумать много раз, действительно ли вам нужно это. Астрологи предвещают новую любовь, это случится не позднее осени. Решите для себя, что для вас действительно важнее.