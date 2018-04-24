Один из главарей донецких боевиков отметился провокационным заявлением в отношении Киева

Так называемый “мэр” Горловки, которая в настоящий момент находится под контролем террористической организации “Донецкая народная республика”, заявил, что “мечтает разместить системы залпового огня “Град” около столицы Украины ”.Слова террориста Ивана Приходько приводят сепаратистские СМИ.Боевик утверждает, что жители Киева могут только "сострадать", но не знают, что такое война.В конце своей “пламенной речи” террорист добавил, что “войска ДНР” якобы “никогда не стреляют по мирным жителям”. Как известно многочисленные показания очевидцев и данные правоохранительных органов Донецкой области, свидетельствуют об обратном.