Окслейд-Чемберлен получил травму в матче с "Ромой"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с итальянской "Ромой".

В первом тайме встречи, проходящей во вторник в Ливерпуле, Окслейд-Чемберлен пошел в подкат против защитника "Ромы" Александара Коларова и травмировался. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он не смог продолжить игру и был унесен на носилках сразу в подтрибунное помещение.

На поле на 18-й минуте вместо Окслейда-Чемберлена вышел Джорджиньо Вейналдум.

Степень серьезности травмы 24-летнего полузащитника сборной Англии пока неизвестна.