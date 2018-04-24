Ольга Бузова сдержала обещание, данное подписчикам

Ура ура ура! Уже можно об этом говорить в открытую. Я обещала вам сделать место, где можно будет вкусно, полезно, а главное недорого поесть?! И вот я своё слово традиционно сдерживаю. В центре моей любимой Москвы я совсем скоро открою свой первый ресторан BUZfood. Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и не бывает) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на не только быстрой, но и полезной еде! В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам. Сейчас в ресторане в самом разгаре идет ремонт и уже через пару месяцев мы откроем двери моего первого ресторана.



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