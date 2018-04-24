«Парламент за 60 секунд». 24 апреля

Республика Сербская будет иметь особые возможности для поставок товаров в Россию, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече российских парламентариев с президентом автономии Милорадом Додиком в Баня-Луке.

Доступность информации о госзакупках для метрополитенов должна быть ограничена, полагает член Совета Федерации Андрей Кутепов. По мнению законодателя, подобный механизм позволит обеспечить безопасность предприятий транспортного комплекса.

Государству следует повысить уровень социальной поддержки детей войны путём ежемесячной выплаты пособий, предоставления права на бесплатный проезд, преимуществ при вступлении в дачные и гаражные кооперативы, а также за счёт льготного пребывания в медицинских учреждениях. Законопроект внесён в Госдуму группой депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Совет Федерации к 3 мая направит в Госдуму отзыв на законопроект о контрсанкциях, заявил член Совета Федерации Андрей Климов. По его словам, документ должен давать органам власти широкие возможности для адресных ответов.

В Совете Федерации готовят поправки о штрафах для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей за информационный экстремизм, сообщила сенатор Ирина Гехт. Инициатива направлена на защиту граждан от паники, которую вызывает распространение недостоверной информации о происшествиях.

В России необходимо создать программы адаптации детей мигрантов в школах, отметила член Совета Федерации Людмила Бокова на семинаре-совещании «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы» в палате регионов.

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