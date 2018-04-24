Песков опроверг повышение соцрасходов на 10 млрд рублей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка указа президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру находится в завершающей стадии, сообщает «Интерфакс». Вместе с тем представитель Кремля опроверг приведенные СМИ цифры.

Напомним, ранее появились сообщения, что согласно новому «майскому указу» президента РФ Владимира Путина в ближайшие шесть лет будет выделено 10 трлн рублей на инфраструктуру и социальную сферу.

Песков подтвердил, что «такой документ действительно готовится, и он будет представлен главе государства», однако отметил: «Что касается денежных измерений, которые были процитированы — эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры».

От конкретики представитель Кремля воздержался: «Не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр».