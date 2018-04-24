Петр Фрадков возглавил временную администрацию Промсвязьбанка

Бывший глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в Центробанке уточнили, что для ускорения процедуры назначения Фрадкова его примут на работу в Фонд консолидации банковского сектора, благодаря этому он сможет возглавить ПСБ еще до того, как будет избран руководителем на собрании акционеров.

Заместителем Фрадкова в Промсвязьбанке назначен Дмитрий Пожидаев, ранее возглавлявший временную администрацию банка.

Напомним, Промсвязьбанк выбран опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.