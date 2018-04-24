Пхеньян хочет провести встречу лидеров США и КНДР как можно скорее – Трамп

Глава США Дональд Трамп заявил, что положительно относится к диалогу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп назвал лидера КНДР открытым и порядочным человеком. Соответствующее заявление Трампа прозвучало после встречи с Макроном в Белом доме.

Президент Америки поделился, что между ним и Кин Чен Ыном проходят конструктивные дискуссии. По его словам, правительство КНДР заинтересовано в скорейшем проведении саммита лидеров Америки и Северной Кореи. Трамп заверил, что встреча состоится в ближайшее время.

Напомним, что Ким Чен Ын передал Трампу устное предложение о личной встречи через дипломатов республики. Инициатива о встрече была передана американскому лидеру 8 марта 2018 года, глава администрации США принял предложение.