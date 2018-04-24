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Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода


Добавлено: 24 апр 2018 в 14:21, Категория: Общество
Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода

С зенитчиками бригады береговой обороны Черноморского флота завершился полевой выход на полигонах боевой подготовки флота в Крыму.

На начальном этапе мероприятия было проведено боевое слаживание расчетов противовоздушной обороны (ПВО) с отработкой тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки.

Завершился полевой выход проведением тренировок с боевыми стрельбами по малоразмерным высотным и низколетящим целям из штатного вооружения подразделений ПВО.

В частности, перед расчетами зенитных ракетных комплексов стояла задача уничтожить воздушные цели как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.

В настоящее время личный состав и техника вернулись в пункты постоянной дислокации.


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Добавлено: 24 апр 2018 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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