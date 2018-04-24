Полторак повысил зарплаты военным летчикам

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав Вооруженных сил Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий."Выполняя поручение президента Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал министр.Так, денежное обеспечение командира бригады повышено с 17 тыс. грн до 28 тыс. грн; командира эскадрильи - с 13 тыс. грн до 21 тыс. грн, летчиков - с 12 тыс. грн до 17 тыс. грн.