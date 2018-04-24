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Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией


Добавлено: 24 апр 2018 в 10:25, Категория: Политика
Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией

Прибыв в Приморском крае в рамках рабочего визита, посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман сравнил город Владивосток с американским штатом Калифорния. Об этом сообщает информационный портал inforeactor.ru, ссылающийся на заявление Хантсмана в соцсети "Фейсбук".
 
Джон Хантсман, как уточняется, прибыл на Дальний Восток сегодня, двадцать четвертого апреля. Высокопоставленный дипломат отправился в командировку главным образом для того, чтобы встретиться с представителями целого ряда общественных структур.
 
"Владивосток — это как Калифорния, но только Владивосток. Просто, например, потому, что этот город напоминает мне мои родные места, расположенные в Калифорнии", — примерно так выразился господин посол, оказавшись в столице Приморского края.
 
Дипломат кроме того, отметил, что считает Владивосток поистине прекрасным городом, поэтому рад узнать о перспективах развития сотрудничества между Дальним Востоком России и Соединенными Штатами.
 
Сотрудничество между США и РФ, как необходимо отметить, переживает далеко не лучшие времена на фоне появления все новых американских санкций, действующих против России.

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Добавлено: 24 апр 2018 в 10:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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