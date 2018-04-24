Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия получило от британской стороны ответы на вопросы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили ТАСС в постпредстве.

Собеседник агентства уточнил, что ответ был получен вечером 23 апреля: «В настоящее время мы изучаем полученные материалы».

Между тем в Солсбери началась операция по зачистке остатков нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по утверждению Лондона, отравили Скрипалей. Российская сторона уже назвала эту операцию попыткой замести следы и уничтожить доказательства постановочного характера провокации.