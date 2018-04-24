«Повсюду русофобия»: Лавров раскритиковал заявления G7

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работа G7 и все ее заявления базируются на жесткой русофобской позиции.

Так, российский министр: «Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская почва там очевидна».

Он уточнил, что «с этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны семерки, которые уверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию».

Кроме того, Лавров отметил, что Россия готова подождать пока страны-члены G7 «осознают безысходность» выбранной ими политики.

Лавров уточнил: «Будем терпеливо отстаивать свою позицию, подождем, пока наши партнеры осознают безысходность подобной линии».