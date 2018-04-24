Правила сдачи экзамена на права могут изменить

В России могут изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом заявил глава ГИБДД Максим Черников, пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, площадку и город при сдаче экзамена могут объединить. Это позволит сократить количество аварий на дорогах и формировать более грамотных водителей, отметил глава ГИБДД.

Он добавил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы. Основные трудности возникают именно в дорожном потоке, добавил Черников. Кроме того, остаются вопросы к обучению в автошколах.

«Многие организации не обеспечивают подготовку такого уровня, чтобы человека можно было выпустить на дорогу. В результате не более восьми процентов претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза. Это, конечно, слабый уровень подготовки», — констатировал Черников.

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Водительские удостоверения скоро подорожают

Ранее глава ГИБДД выступил против переэкзаменовки водителей на знание ПДД по истечении срока водительских удостоверений. По его словам, подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении. Черников добавил, что «проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет».

Также стало известно, что Правительство одобрило разработанные МВД поправки в Налоговый кодекс об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В ведомстве обосновали повышение выплат необходимостью компенсировать бюджету расходы на изготовление документов.

За выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, вместо двух тысяч рублей придётся заплатить три тысячи, а свидетельство о регистрации будет стоить 1,5 тысячи рублей вместо нынешних 800.

Кроме того, в Госдуме предложили выработать техстандарты для аппаратуры видеофиксации нарушений ПДД. Для разработки таких требований при Комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа.

По данным ГИБДД, на российских дорогах к настоящему времени установлено около 16 тысяч специальных средств видеозаписи. В 2017 году за нарушения ПДД было выписано 108,7 миллиона постановлений, из которых 83,2 миллиона — исключительно по материалам с камер.

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