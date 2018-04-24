Правительство РФ утвердило правила вывоза биоматериала

Российское правительство утвердило правила вывоза биологического материала, собранного у россиян при проведении клинических исследований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению кабмина, вывоз материала за границу возможен на основании заключения Минздрава, которое выдается сроком до одного года.

Вывоз осуществляется организацией, проводящей клиническое исследование.

Для получения разрешения из Минздрава организации нужно предоставить в ведомство заявление, где указано, в какое государство этот материал поступит и на какие цели будет направлен.

Иностранная организация, получившая биоматериал, должна будет отчитаться об этом перед Минздравом РФ.