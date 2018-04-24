Премьеры передач «Экстремальное строительство», «Крутые грузовики» и «Стройка на Аляске» в мае на Travel Channel

Шоу «Экстремальное строительство» (12+) приглашает зрителей в путешествие по отдаленным уголкам США, где возводятся необычные дома из экзотических материалов. Одна из построек расположилась прямо в живописном каньоне Спирфиш в Южной Дакоте, причем собрана она из грузовых контейнеров. Второе здание буквально «выросло» посреди леса, ведь его стены сделаны из самого что ни на есть экологичного материала – грибов. Об окружающей среде позаботились и архитекторы из Мексики, соорудив плавучий остров из переработанных пластиковых бутылок. Побывайте в затерянных уголках с 4 мая по пятницам в 22:00 (MCK).В мире много прекрасных мест, до которых нельзя добраться на легковом автомобиле. Чтобы увидеть их, придется сесть за руль машины покрепче – именно так поступают ведущие шоу «Крутые грузовики» (12+). На своих вездеходных «монстрах» они путешествуют по бездорожью ради потрясающих природных достопримечательностей. Лаура Гьошо отправляется покорять Исландию, начав с вулканов национального парка Фьяллабак и ночевки в горном приюте в Ландманналаугаре. Ее коллега Зэй Хардинг изучает Гватемалу: стартуя в центре столицы, он продвигается к древнему городу индейцев майя Мишко-Вьехо. Следите за приключениями отважных водителей с 19 мая по субботам в 20:00 (MCK).Аляска – одна из самых диких и неосвоенных территорий мира: добраться до некоторых ее мест можно только на лодке или гидросамолете. Суровые ледники и дремучие леса делают строительство на полуострове почти невозможным. Однако ведущие передачи «Стройка на Аляске» (12+) готовы бросить вызов стихии. Они докажут, что профессионализм, нестандартный подход и упорство помогают справиться даже с очень сложной задачей. Удастся ли героям преодолеть трудности? Узнавайте с 31 мая по четвергам в 22:00 (MCK).