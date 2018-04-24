Президент Армении объяснил беспорядки в стране

Причинами акций протеста в Армении, итогом которых стал уход премьер-министра Сержа Саргсяна, является «накопившееся недовольство» из-за социальных проблем и «коррупционных явлений», а также представление молодежи об отсутствии будущего. Об этом заявил, обращаясь к нации, президент Армении Армен Саркисян, передает News.am.

Решение Саргсяна подать в отставку президент назвал мудрым.

«Своим решением он не только исключил какое-либо столкновение, проявления недисциплинированности или конфликта, которые могли привести к непредсказуемым последствиям, но открыл диалог для общества, разных политических сил», — считает Саркисян.

Протесты президент назвал гражданским движением, которое «очень быстро превратилось в политическое».

«Хочу отметить с удовлетворением, что лидеры движения и большая часть его участников руководствовались очень важным принципом — митинги, встречи проводить мирно», — добавил глава государства.

Серж Саргсян в течение двух сроков был президентом Армении. 17 апреля он был избран премьер-министром страны, ставшей в 2015 году парламентской республикой.

С 13 апреля в Ереване проходили многочисленные митинги и шествия, возглавляемые депутатом Николом Пашияном (его фракция «Елк» имеет 9 мандатов из 105 в парламенте). 24 апреля Саргсян подал в отставку.