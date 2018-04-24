Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России

Киев намерен предпринять радикальные шаги для возвращения своих граждан с территории России.

Об этом заявил глава украинской дипломатии Павел Климкин. Он заявил, что Россия ведет против Украины «войну», поэтому нужно вернуть на родину около трех миллионов украинцев, которые работают на «врага», сообщает РИА.

Заявление главы украинского МИД прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в твиттере он назвал эту идею полной утопией. Чем киевская власть намерена их кормить, задается вопросом Пушков.